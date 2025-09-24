Pasotto: "Il Milan ora offre a chi lo osserva la netta sensazione di iniziare pure a divertirsi"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Milan-Lecce: "Una serata così, prima di salire sull’ottovolante con Napoli e Juve, fa bene allo spirito e all’anima. Il Milan non entra semplicemente negli ottavi di Coppa Italia – a dicembre la sfida con la Lazio all’Olimpico -, ma ci irrompe con la consapevolezza di una forza e di una mentalità sempre più evidenti. Una squadra in salute, che ora offre a chi la osserva la netta sensazione di iniziare pure a divertirsi. Il Lecce, che non è praticamente decollato per Milano ed è anche rimasto in dieci dopo nemmeno venti minuti, è stato sicuramente lo sparring partner perfetto per irrobustire l’autostima rossonera, ma a Milanello è davvero in atto un processo di rielaborazione totale. Nel gioco, nell’attenzione, nell’atteggiamento.

E’ finita 3-0, con tante buone notizie: Gimenez che si è sbloccato, Nkunku che ha firmato il suo primo gol rossonero in acrobazia, Pulisic che si conferma sempre più attaccante di razza. Ma i gol avrebbero potuto essere il doppio, e anche di più: non è la prima volta che succede e sul rapporto occasioni-reti è meglio che Allegri (in tribuna anche stavolta) lavori. Per il resto, quarta vittoria e quarto clean sheet di fila, il quinto nelle sei uscite stagionali. Il fortino è molto ben protetto".