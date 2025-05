Pasotto: "Stagione fallimentare in cui non ha funzionato nulla: società, allenatori, giocatori"

vedi letture

Nel suo commento post partita a Roma Milan, Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sulla stagione dei rossoneri: "Ora non c'è davvero più nulla a cui aggrapparsi. Il tentativo - tardivo, troppo tardivo - del Milan di riagguantare il trenino europeo si ferma all'Olimpico di Roma. Per la seconda volta in quattro giorni. Mercoledì scorso il Bologna si era portato via l'Europa League, stavolta la Roma ha sottratto ai rossoneri anche la Conference. Il Diavolo si ritrova di nuovo nella vergogna del nono posto e conferma l'allergia alle squadre di prima fascia - portata a casa la miseria di 10 punti nei 14 incroci contro chi lo precede -, ma ormai i numeri dicono poco. Quello che avevano da dire, l'hanno raccontato abbondantemente lungo una stagione fallimentare, dove non ha funzionato nulla: società, allenatori, giocatori. L'ultima partita casalinga, contro il Monza retrocesso, chiuderà tristemente una contestazione iniziata già parecchio tempo fa.

Sergio Conceiçao peraltro non sarà nemmeno in panchina: Piccinini lo ha espulso nel finale e in settimana il giudice sportivo lo confinerà in tribuna per l'ultimo atto stagionale della squadra e dell'allenatore stesso, la cui fine corsa era stata certificata definitivamente dallo smacco in Coppa Italia".