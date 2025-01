Passerini: "Conceiçao lo vedo teso dal primo giorno"

Direttamente dalle strade di Zagabria, dove domani il Milan giocherà contro la Dinamo l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League, l'inviato di Sportitalia Francesco Letizia ha intervistato il collega Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera che segue da vicino la squadra rossonera. Di seguito le parole di Passerini sul momento del Milan, sul tecnico portoghese, sulla squadra ma anche sul mercato.

Le parole di Carlos Passerini su Sergio Conceicao: "Conceicao oggi era come sempre, nel senso che io lo vedo teso fin dal primo giorno: non è che oggi ho visto qualcosa di diverso. Fin dal primo giorno è finito in questa lavatrice da cui non è ancora uscito. È dentro a questo grande frullatore da cui uscirà soltanto a fine stagione: in base a come uscirà si deciderà anche il suo futuro".