Passerini: "Il Milan ora va a caccia di certezze e continuità"

Passerini: "Il Milan ora va a caccia di certezze e continuità"MilanNews.it
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Oggi alle 10:36News
di Francesco Finulli
Il commento di Carlos Passerini su quello che aspetta il Milan da qui alla prossima sosta per le Nazionali, nella seconda settimana di novembre

Il Milan torna in campo domenica alle ore 18 in casa del Sassuolo e darà così il via a un periodo senza un attimo di respiro o di pausa. I rossoneri nel prossimo mese, da qui alla successiva sosta, saranno in campo nove volte, ogni tre giorni. Un calendario fittissimo che, a fine mese, nel giorno di Halloween, vedrà una sfida veramente da paura contro l'Inter per il primo Derby di questa stagione. Il collega Carlos Passerini, nel suo pezzo sul Corriere della Sera, ha commentato quello che toccherà al Milan nelle prossime settimane.

MILAN A CACCIA DI CERTEZZE E CONTINUITÀ

Il commento di Carlos Passerini su ciò che aspetta il Milan da qui in avanti: "Dopo un avvio altalenante, con troppi esperimenti di formazione, il Diavolo ora va a caccia di certezze e continuità. Il calendario dell’ottobre rosso si apre domenica sera alle 18 in casa del sempre insidioso Sassuolo della «bestia nera» Berardi, quindi Salisburgo, Atalanta, Bournemouth, Udinese e Bologna, prima del derby. In campionato serve restare in scia alle prime, mentre in Europa League va sistemata la classifica dopo il flop contro i Benfica".