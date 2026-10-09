Passerini sul Milan: "Cambierà qualcosa: dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 che darebbe libertà a Chukwueze"

Il commento di Carlos Passerini su quelli che potrebbero essere i risvolti tattici del Milan in vista della gara contro il Sassuolo di domenica

Il Milan si prepara, finalmente, per tornare in campo: domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia i rossoneri di Ruben Amorim sfideranno il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Una partita molto importante perché darà il via a un tour de force che si esaurirà solamente con la prossima sosta per le Nazionali che è prevista a inizio novembre: da Reggio in poi, nove partite ogni tre o quattro giorni. Il collega Carlos Passerini sul Corriere della Sera ha scritto in merito ai possibili cambiamenti tattici che potranno esserci a margine della sfida.

MILAN, TATTICAMENTE QUALCOSA CAMBIERÀ: DAL 3-4-2-1 AL 4-2-3-1

Carlos Passerini racconta come potrebbe cambiare a livello tattico il Milan contro il Sassuolo: "Tatticamente qualcosa cambierà: nella vittoria netta col Lecce prima dello stop è stata testata la difesa a quattro, che potrebbe rimpiazzare la linea a tre che ha convinto poco. Si potrebbe passare dal 3-4-2-1 a un 4-2-3-1 che darebbe più libertà a Chukwueze. Il vero rebus riguarda però Gonçalo Ramos, pagato 74 milioni al Psg ma ancora bloccato a quota un gol, contro il Venezia alla seconda di campionato. Col Portogallo in Nations ne ha segnati 3 in 3 gare. Va servito di più e meglio. Spetta ad Amorim capire come. Il prima possibile"