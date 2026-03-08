Pato a MTV: "È la prima volta che vedo un derby da spettatore. Speriamo che il Milan possa vincere"

Nel pre partita di Milan-Inter, sfida valida per la 28esima giornata di Serie A Enlive, l'ex giocatore rossonero Alexandre Pato è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare il derby di questa sera.

2 aprile 2011, che partita fu?

"Queste partite non si dimenticano mai, neanche i tifosi. Loro sono vicini, e la sensazione è che oggi potrebbe essere uguale a quella partita".

Quando sei a Sn Siro cosa senti?

"È la prima volta che vedo un derby da spettatore. È la stessa cosa. Oggi in camera mi sono preparato le mie cose per questo derby. Sono molto nervoso, perché è una partita strana, ma il Milan può vincere".

C'è qualcuno che ti incuriosisce?

"Leao è un mio amico, però può fare tanto. Può cambiare la partita. Poi c'è Modric che ti dà l'esperienza. Mi aspetto tanto da Leao e spero faccia dei gol".

Quel 3-0 di 15 anni fa c'era Allegri: che ti viene in mente quando ripensi a quella partita?

"Lui farà la stessa cosa oggi. Li prenderà nello spogliatoio e dirà che bisogna vincere. Speriamo che possa vincere ancora".