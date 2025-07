Pato: "Davvero contento che Allegri sia al Milan. Scudetto? Sarebbe perfetto"

Il Milan è in tournée tra Asia e Pacifico, in questo momento si trova a Singapore dove domani alle ore 13.30 italiane sfiderà in amichevole l'Arsenal. Il club rossonero, per eventi commerciali e con i tifosi, si è portato dietro con sè Alexandre Pato, ex attaccante e promessa del calcio mondiale. Insieme al Papero anche il connazionale Serginho. Pato è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport 24 e ha parlato del Milan, soprattutto del suo vecchio tecnico Massimiliano Allegri ma anche di Luka Modric.

Le parole di Pato su Massimiliano Allegri: "Come persona è ugualissimo. In questo momento è quello di cui il Milan ha bisogno. È uno che ha vinto, conosce molto bene il Milan: sono sicuro che riuscirà a mettere quello che i giocatori hanno bisogno dentro al campo, il 100%. Sono davvero contento che lui sia qui. Scudetto? Sarebbe perfetto. Difficile ma non vedo l’ora che inizi, già lo vedo come va in giro e come lo guardano i giocatori. Sono sicuro che farà benissimo e non vedo l’ora di tornare in Champions League".