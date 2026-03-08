Pato: "Tutti si aspettano tanto da Leao. È fortissimo, spero tanto che possa far bene oggi"

Alexandro Pato, storico centravanti del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del derby. Le sue parole:

Ora che sei qui, a bordocampo, non ti viene voglia di tornare a giocare? Hai detto qualcosa a Leao?

“Quando vieni qua in campo e guardi i tifosi… Sì, c’è la voglia. Ma devi capire bene dove sei. Adesso sono contento qua. Tutti si aspettano tanto da Leao. È fortissimo, spero tanto che possa far bene oggi. Tutti noi milanisti aspettiamo di tornare in Champions, speriamo bene questa sera”.

Ti ricordi chi hai fatto espellere in quel famoso 3-0?

“Chivu. Spero che possa “ciucciare” (detto in modo scherzoso, evidentemente non ha usato la parola giusta in italiano, ndr) di nuovo e possiamo vincere. La partita è stata bellissima, a fine campionato abbiamo vinto lo scudetto. Speriamo bene”.

Chivu te lo aspettavi così da allenatore?

“Ha una squadra fortissima. È sempre stato un grande giocatore. Quando conosci bene il calcio puoi fare bene. Ma oggi spero che l’Inter non possa fare molto bene”.