Paulo Sousa: "Inter? In Serie A ha la rosa migliore insieme al Milan"

vedi letture

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Paulo Sousa, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così della squadra nerazzurra: "L’Inter ha una qualità superiore, in tutti i ruoli. Per me, in Italia è favorita con tutti. Ha la rosa migliore, assieme al Milan".

Questa è sorprendente. Parliamo del Milan post-mercato?

"No, anche il Milan dell’autunno per me era molto forte".

Che cosa colpisce nell’Inter?

"Il centrocampo: è ai livelli da Premier. I centrocampisti dell’Inter leggono il tempo e lo spazio, sanno giocare corto e lungo, calciano da fuori e arrivano in area".