Pavlovic a MTV: "Contento per il gol e la vittoria. Vogliamo vincere più partite possibili"
MilanNews.it
Nel post partita di Milan-Roma Strahinja Pavlovic è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la vittoria di questa sera sui giallorossi.
Quanta emozione c'è in questo gol così pesante?
"Tante emozione, sono molto contento. Per il gol e per la vittoria. Andiamo avanti e proviamo a vincere più partite possibili"
Ci racconti un po' l'azione
"Mi piace fare queste tipo di corse. Ho fatto gol e sono molto contento".
A fine partita siete corsi tutti ad abbracciare Maignan
"C'è una bell'atmosfera in squadra. Siamo tutti contenti per Maignan che ha parato il rigore. Adesso andiamo avanti".
