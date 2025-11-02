Pavlovic cavallo pazzo: 13 secondi e mezzo da un'area all'altra per il gol

vedi letture

Il primo tempo di Milan-Roma finisce 1-0 per i rossoneri, bravissimi a sfruttare una delle poche concesse dai giallorossi dopo tanti minuti di sofferenza e difficoltà. Il marcatore è d'eccezzione: Strahinja Pavlovic.

Il serbo ha seguito l'azione dal recupero di Bartesaghi e ha accompagnato la cavalcata di Leao facendo un movimento da attaccante cosumato, staccandosi a ridosso dell'area di porta. Una sgroppata da cavallo pazzo: dall'inizio dello scatto nella sua area al gol sono passati 13,50 secondi.