Pavlovic cavallo pazzo: 13 secondi e mezzo da un'area all'altra per il gol
Il primo tempo di Milan-Roma finisce 1-0 per i rossoneri, bravissimi a sfruttare una delle poche concesse dai giallorossi dopo tanti minuti di sofferenza e difficoltà. Il marcatore è d'eccezzione: Strahinja Pavlovic.
Il serbo ha seguito l'azione dal recupero di Bartesaghi e ha accompagnato la cavalcata di Leao facendo un movimento da attaccante cosumato, staccandosi a ridosso dell'area di porta. Una sgroppata da cavallo pazzo: dall'inizio dello scatto nella sua area al gol sono passati 13,50 secondi.
