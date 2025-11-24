Pedulla: “Allegri si è mangiato Chivu. Maignan è un fenomeno”

Al termine della partita tra Inter e Milan, vinta per 1-0 dai rossoneri grazie al gol di Pulisic, il grande protagonista della partita a detta di tutti, Pedulla incluso, è Mike Maignan che ha sferrato diverse grandi parate nel corso della partita ed ha addirittura parato un rigore a Calhanoglu che di rigori ne ha sbagliati veramente pochi in Serie A (1 prima di ieri). Vediamo nel dettaglio le parole dell'esperto di calciomercato Alfredo Pedulla:

"Ci sono le grandi differenze quando hai un gran portiere che fa miracoli e un portiere che commette degli errori, e la differenza tra Maignan e Sommer è una differenza abissale,e sostanziale. Il Milan vince il derby e gode, il Milan indovina il piano gara, resta in piedi nel primo tempo perchè Maignan fa il fenomeno, non sapendo che avrebbe fatto ulteriormente il fenomeno respingendo il rigore di Calhanoglu. C'è poco da dire, Allegri l'ha preparata secondo le caratteristiche della sua squadra. Alla vigilia si diceva che l'Inter poteva avere un organico più forte e competitivo ma queste sono le partite di Allegri. Resistere nella prima mezz'ora o magari un tempo, cosa che il Milan ha fatto creando poco nel primo tempo, a parte una situazione con un tiro di Pulisic, però poi il piano gara decolla perchè gli altri hanno un po' di nebbia, perchè gli altri pensano di essere più forti, pensano di poter trovare il gol in qualsiasi momento e il Milan ha organizzato una ripartenza da veri maestri delle ripartenze con Saelemaekers che tira e chiude un diagonale che sinceramente Sommer avrebbe dovuto respingere diversamente e Pulisic era lì pronto ad accompagnare in gol. È un Allegri che si mangia Chivu e Chivu deve meditare su questo rullino di marcia che onestamente dopo neanche la fine del girone d'andata, 4 sconfitte non le fa una squadra che vuole vincere lo scudetto".