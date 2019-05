Pedullà: "Gattuso ufficializzerà le dimissioni domani. Ballano cinque milioni e mezzo di contratto, rinuncerà al 90% di questi, non ci saranno buonuscite"

Alfredo Pedullà, a SportItalia, ha parlato così dell’addio di Gattuso: “Una frase ha fatto la differenza negli ultimi tre mesi. Gattuso ha detto che a fine stagione si sarebbero guardati negli occhi. Gattuso domani formalizzerà le dimissioni che sono state preannunciate in serata. Si dimetterà prima Leonardo domani, vedremo se accetterà di andare al PSG come è probabile. Poi, verso mezzogiorno Gattuso annuncerà le dimissioni. Sono cinque milioni e mezzo di contratto che ballano, rinuncerà al 90% di quei soldi, non ci saranno risoluzioni, non ci saranno buonuscite. Non sarà un problema economico. È probabile che si prenda una lunga pausa, è anche possibile che ci siano ipotesi negli Emirati Arabi e cambi vita calcistica”.