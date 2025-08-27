Pedullà su Vlahovic: "Quando un allenatore chiede deve essere accontentato"

Nell'editoriale pubblicato su Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha espresso la sua opinione in merito al mercato del Milan e nello specifico alla strategia per la scelta della nuova punta.

Le parole di Pedullà nell'editoriale di Sportitalia: "Il Milan ha avuto tre mesi di tempo per chiudere Vlahovic, l’unica destinazione davvero gradita al serbo, e ha fatto un allucinante giro di briscola andando su altri attaccanti con la regia dell’intermediario Paolo Busardò che evidentemente ha più voci in capitolo di Max Allegri e dello stesso Tare. Il discorso è molto semplice: se puoi prendere Vlahovic per 20 milioni e il diretto interessato – checché se ne dica – è aperto alla spalmatura da 6-6,5 milioni a stagione, devi farlo senza pensarci mezza volta. Anche perché si tratta di una richiesta del tuo allenatore e dal mio punto di vista quando un allenatore chiede deve essere in qualche modo accontentato".

Continua Pedullà nel suo editoriale su Sportitalia: "Un’ultima considerazione: il Milan è padronissimo di prendere Harder, sul talento non discuto, ma senza che diventi la prima scelta quando in giro c’è un’altra nettamente più competitiva. Non esiste, soprattutto, che tu debba aspettare l’operazione in entrata dello Sporting CP per avere il via libera, non si capisce come quando e perché. In sostanza, tu sei il Milan e non puoi essere portato al guinzaglio per giorni e giorni. Spero che qualcuno lo spieghi a Furlani, ma soprattutto all’intermediario Busardò che a questo punto potrebbe andare in panchina al posto di Allegri e avremmo fatto definitivamente bingo".