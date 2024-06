Pellegatti: "A Fonseca piacerebbe Abraham se non dovesse arrivare Zirkzee"

Nuova indiscrezione per l'attacco del Milan: è Carlo Pellegatti che, sul suo canale Youtube, apre il suo video di oggi con una nuova voce per l'attaccante del Milan, un'altra alternativa all'ormai classico di mercato Joshua Zirkzee. Ecco le parole di Pellegatti: "Indiscrezione pesante, ne parleremo meglio nei prossimi video, ma intanto ve lo anticipo: Paulo Fonseca, se non si riuscisse a prendere Zirkzee, avrebbe chiesto al Milan una tipologia di centravanti per lui ideale: preferisce un attaccante d'area, uno che detti la profondità, fisicato, tutte caratteristiche che portano a Tammy Abraham, della Roma, classe 97, ha avuto pesanti problemi fisici ma piace a Fonseca, costa 40 milioni quindi meno degli altri in lista.

Ecco quanto costerebbe l'ingaggio: "A livello di ingaggio è 6 milioni, che vogliono dire 9, perché ancora può essere applicato il decreto crescita, quindi come ingaggio sarebbe, netto, 4,5 milioni".