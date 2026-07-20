Pellegatti attende con entusiasmo: “Speriamo arrivi presto la firma di Modric, grande uomo e calciatore”
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Pellegatti commenta la notizia di Modric riguardo quella che sarebbe la sua volontà di rinnovo con il Milan.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti commenta l'indiscrezione che arriva dalla Croazia riguardo quella che sarebbe la volontà di Modric di rinnovare con il Milan. Queste le sue parole.
"Secondo un sito croato, addirittura mercoledì, cioè dopodomani, corre, si porta avanti questo sito, dovrebbe esserci la firma del contratto a 3.5 milioni più bonus per un anno di Modric. Luka Modric avrebbe deciso, siamo contenti, di rimanere almeno un altro anno al Milan e l'avrebbe rivelato a dei colleghi croati e addirittura la firma potrebbe esserci molto presto. Speriamo che sia vera questa indiscrezione ovvero che mercoledì potrebbe esserci la firma di un grande giocatore, di un grande personaggio, di una grande figura, di un grande uomo".
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