Pellegatti: "Bene il ritorno di Rebic. Calabria è in dubbio per Empoli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Carlo Pellegatti ha dichiarato sul recupero di Ante Rebic per la trasferta di Empoli: "La bella novità è che torna convocato Rebic. Speriamo che la partita sia indirizzata in modo tale da potergli regalare 10-15 minuti, perchè poi c'è Juventus e Chelsea. Calabria non è al 100% ed è in dubbio per domani".