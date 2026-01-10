Pellegatti: “Bene non aver perso, ma non ci può essere questa differenza tra primo e secondo tempo”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato il pareggio del Milan arrivato nel finale grazie al gol di Leao in pieno recupero che ha permesso ai rossoneri di non perdere in casa contro il Genoa di Daniele De Rossi. Questo il suo commento:

"Erano tutti la, dicevano eh non può durare, eccoli questi che non segnano con il primo tiro in porta, finalmente è venuto fuori. L'avevamo detto che non contavano niente, l'avevamo detto che è un caso che siano li, finalmente la sconfitta, adesso vedrai che tornano all'ottavo posto. Tutto questo prima del gol di Leao. Poi dopo il rigore per il Genoa sono ritornati ma niente, per la sconfitta la prossima volta. Questo è il mio stato emozionale nel post partita perchè il Milan non meritava di perderla ma poi arriva anche la parte razionale. La parte razionale dice che il primo tempo, ok la traversa sul colpo di testa, però non può esserci questa differenza tra il primo e il secondo tempo. Non può esserci questa differenza tra la rabbia, la grinta, la voglia di battere l'avversario quando sei sotto invece che quando sei sopra, non può capitarti sempre come contro il Verona o come a Cagliari".