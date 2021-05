Pellegatti: "Giroud, nome plausibile per l'attacco del Milan"

Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato di quello che potrebbe essere il prossimo centravanti del Milan insieme a Ibrahimovic nella prossima stagione. Queste le sue parole: "Il Milan ha investito su Zlatan Ibrahimovic ma è chiaro che comprerà un altro centravanti. La squadra ha avuto dei problemi nel girone di ritorno per un motivo: all'andata Ibrahimovic ha segnato 12 gol mentre nel ritorno, date le tante assenze, ha realizzato 3 gol. Sappiamo già che Ibrahimovic non giocherà molte partite ma sappiamo benissimo la sua importanza. Zlatan Ibrahimovic avrà un co-titolare. Si è fatto il nome di Icardi ma potrebbe essere più un'opportunità di fine mercato. Impossibile invece, secondo quanto mi giunge da Casa Milan, l'acquisizione di Vlahovic perchè Gattuso ha fatto il suo nome come punto di partenza dalla Fiorentina. L'altro giorno è emerso un nome dai media inglesi e ho chiesto conferme su questo rumour: il nome è quello di Olivier Giroud. Le voci da londra sono confermate e non c'è solo il Milan ma anche l'Inter e la Lazio sul giocatore. E' il centravanti titolare della nazionale francese, è integro e ha realizzato 100 gol nella nazionale francese. Si era fatto il suo nome qualche anno fa per il Milan ma poi i rossoneri andarono su Bacca. Oggi gioca al Chelsea ma dovrebbe lasciare il club a parametro zero data la scadenza del suo contratto al 30 giugno 2021. Il Milan cerca un parametro zero subito pronto, quello che non è riuscito a trovare con Mandzukic. Da quello che ho capito Giroud potrebbe essere un acquisto plausibile e possibile per il Milan e potrebbe essere il co-titolare per 2-3 anni nel Milan. E' un giocatore carismatico, con grande fisico e che potrebbe essere molto utile al Milan"