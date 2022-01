Pellegatti: "Il mercato del Milan è finito. Sarebbe stato importante il difensore..."

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha commentato sul suo YouTube i movimenti sul mercato di gennaio del Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Il mercato è chiuso, il mercato è finito. Ci siamo un po’ illusi, perché ieri avevano fatto trapelare che qualcosa, ma mi avevano dato l’1 o il 2% di riuscita, oggi potesse nascere. I telefoni sono rimasti totalmente freddi. Il Milan chiude questo mercato con due uscite, Conti e Kerkez, e con l’acquisto di Lazetic. Castillejo invece non si muove e rimane al Milan, non è stato finalizzato l’accordo col Valencia. Il Milan pensava di prendere qualcosa, eventualmente un’opportunità a fine mercato, così non è stato. Sarebbe stato importante acquistare un difensore centrale, il Milan ha ritenuto che non fosse necessario: si va avanti con questi giocatori. Per me c’è sempre un filino di rischio, dietro non siamo in tanti: un aiuto si poteva prendere. C’è stato un ultimo tentativo nei giorni scorsi per Thiaw dello Schalke ma l’offerta del Milan è stata ritenuta troppo bassa. Ora il giudizio lo darà il campo”.