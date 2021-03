Pellegatti: "Il Milan ha solo Leao in attacco, il Napoli invece può scegliere"

Carlo Pellegatti, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sulla sfida di domani a San Siro: "Il Napoli mi sembra che recuperi dei giocatori e Gattuso ora può scegliere, - Riporta TuttoNapoli.net - questa fortuna non ce l’ha il Milan che in attacco ha solo Leao. Per i rossoneri c’è il dispiacere per non poter giocare almeno con un altro attaccante. E’ stata confermata un’identità di gioco anche a Manchester, il Milan sta bene con la testa bisogna vedere se lo sarà anche con le gambe".