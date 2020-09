Pellegatti: "Il Milan vorrebbe Bakayoko già per lo Shamrock"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato della trattativa per riportare Tiemoué Bakayoko in rossonero: "Il Milan sta lavorando passo dopo passo per trovare un accordo col Chelsea, i rossoneri puntano a portare a casa il giocatore, poi il prossimo anno discutere con gli inglesi l'acquisto del giocatore ad un anno dalla scadenza. Il Milan vorrebbe avere Bakayoko già per il preliminare con lo Sharmock Rovers, squadra che ha già nelle gambe una decina di partite".