Pellegatti: ”Leao commovente. Lasciate lavorare Allegri in pace e vedrete che…”

Nel suo canale YouTube, il giorno dopo la vittoria del derby da parte dei rossoneri, ha analizzato a mente fredda la partita sul suo canale YouTube e in generale l'andamento del Milan con le cosiddette big del campionato. Vediamo nel dettaglio le parole di Pellegatti:

"Vittoria fondamentale perchè andare, come ha detto Massimiliano Allegri, a 5 punti dal primo posto e per la prima volta, e sarebbe successo questo anche con il pareggio, stare fuori dalle prime 4 sarebbe stato ovviamente un grosso contraccolpo psicologico. Massimiliano Allegri sta impostando il Milan così, non può rinunciare a Saelemaekers. In questo momento non si può togliere il belga, non si possono togliere i 5 a centrocampo, i 3 difensori stanno giocando benissimo, quindi è un Milan impostato così. Non è un caso che il Milan abbia vinto subendo un gol con Napoli, Bologna, Roma e Inter, pareggiando con la Juventus, senza dimenticare il rigore sbagliato da Pulisic ma non dimentichiamo nemmeno, perchè siamo onesti, la parata su Gatti. Quindi è un Milan che in questo momento deve ora superare l'ostacolo piccole squadre e meno male che c'è la Lazio che non è una piccola squadra, allenata da uno dei grandi 5 allenatori d'Italia. Quindi una Lazio che può fare male e quindi l'avversario ideale per la prova del 9. Non è un caso che il Milan abbia superato alla stessa maniera, con più o meno difficoltà, tutte le big affrontate finora. Certo, vorremmo vedere un Milan più spettacolare, ma in questo momento Massimiliano Allegri sta mettendo ancora le basi per la costruzione di un Milan vincente, lasciamolo fare".

Su Leao: "Ieri abbiamo visto un Leao commovente, non c'entra niente Leao con il gioco che gli sta chiedendo il Milan adesso. Poverino, spalle rivolte alla porta, spizzate alla Giroud, però quando ha avuto i due 1 vs 1 nel secondo tempo non è andato bene. Però Leao è un giocatore che, anche prima, nell'1 vs 1 se ha la possibilità di avere l'1 vs 1 6/7 volte ti va via e prende l'applauso, quando li ha 2 volte non è sempre facile perchè hai meno possibilità. Ti vanno male quei 2 ed è finita"