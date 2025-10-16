Pellegatti. “Milan-Como a Perth? Sono contrario. Se perdessi lo scudetto per due punti…”
Durante l’ultimo video pubblicato nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la decisone di giocare la partita tra Milan e Como a Perth, in Australia.
Sulla questione sportiva: “Io sono contrario, parlo proprio da tifoso, la mia domanda è: è più facile che il Milan batta il Como a San siro davanti ai suoi tifosi o in campo neutro. E se io perdo lo scudetto o la posizione Champions per 1 punto perché pareggio col Como, che ci può stare anche a San siro ci mancherebbe altro, e poi mi faccio tante ore ma al ritorno poi devo andare a Pisa e ci metto 2 giorni a recuperare dal fuso, a Perth sono 21 ore mi dicono massacranti, è questo che mi preoccupa indipendentemente da tutto”.
