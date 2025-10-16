Pellegatti. “Milan-Como a Perth? Sono contrario. Se perdessi lo scudetto per due punti…”

vedi letture

Durante l’ultimo video pubblicato nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la decisone di giocare la partita tra Milan e Como a Perth, in Australia.

Sulla questione sportiva: “Io sono contrario, parlo proprio da tifoso, la mia domanda è: è più facile che il Milan batta il Como a San siro davanti ai suoi tifosi o in campo neutro. E se io perdo lo scudetto o la posizione Champions per 1 punto perché pareggio col Como, che ci può stare anche a San siro ci mancherebbe altro, e poi mi faccio tante ore ma al ritorno poi devo andare a Pisa e ci metto 2 giorni a recuperare dal fuso, a Perth sono 21 ore mi dicono massacranti, è questo che mi preoccupa indipendentemente da tutto”.