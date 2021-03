Pellegatti: "Rinnovo Donnarumma? La trattativa lieviterà a maggio, ma il Milan vuole trattenerlo"

Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e della lunga trattativa con il Milan per il rinnovo di contratto. Pellegatti ha detto: “In questo momento c’è, da parte del Milan, il grandissimo desiderio di continuare con Gigio Donnarumma. Il Milan fa trapelare di non avere nel cassetto nessun altro nome, attende con calma, e questa trattativa lieviterà solamente nel mese di maggio. Il club non vuole che escano notizie che minimo la serenità dell’ambiente e la concentrazione del portiere. In questo momento la trattativa è abbastanza ferma, ma il Milan vuole continuare con Donnarumma. Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma qualche messaggio subliminale sta trapelando”.