Pellegatti: "Sono deluso. Pensavo di guadagnare punti in questo weeend, non di perderne"

MilanNews.it

Carlo Pellegatti è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e in merito al pareggio del Milan contro il Bologna ha spiegato: "Il giornalista Pellegatti dice che il Milan è ancora in vantaggio e lo merita, è una squadra che però fa fatica in attacco. Il Pellegatti tifoso dice che è molto deluso e pensava di guadagnare in questo weekend, non di perdere".