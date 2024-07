Pellegatti su Morata: "Persona seria. A quel prezzo lì è straregalato”

vedi letture

Riguardo alla stretta attualità del mondo rossonero, è intervenuto così a Filo Rossonero, Carlo Pellegatti, commentando l’arrivo di Morata al Milan e l’imminente partenza di Jan-Carlo Simic. Queste le sue interessanti dichiarazioni sul mercato rossonero, in entrata ma anche in uscita:

Pellegatti a Radio Rossonera, il commento sul nuovo numero 7 del Milan Alvaro Morata: “E’ un buon acquisto perchè è un giocatore che porta esperienza, carisma, classe, gol. Non dimentichiamo che ha segnato 21 gol in 48 partite stagionali, gli stessi di Vinicius. E’ l’unico giocatore nel campionato italiano, escluso Origi, ad aver segnato in finale di Champions con la Juventus. Mi sembra una bella persona, seria…ne abbiamo bisogno dopo aver perso Kjaer e Giroud. Non era il grande centravanti che sognavamo, però porterà tanto al Milan. Ha già parlato bene, sono contento del suo arrivo. A quel prezzo lì è straregalato”.

Su Simic: “Secondo me i nostri dirigenti non lo ritengono così forte…sennò avrebbero rinnovato, Pioli l’avrebbe fatto giocare e invece non è successo. Non vorrei che, a torto o a ragione, fosse considerato un giocatore che si poteva perdere. Non lo perdiamo per superficialità, ma per convinzione”.