Per Ibra un futuro nel suo staff? Pioli risponde: "Non abbiamo ancora affrontato l'argomento. Vuole recuperare per il Verona"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Champions, mercato, tattica ma anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic: nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan mister Pioli ha parlato così del futuro dello svedese:

La prossima settimana c'è la possibilità di un saluto ad Ibra a San Siro come giocatore? Avete parlato di futuro nel suo staff? "Questo no, onestamente siamo stati presi tantissimo dagli ultimi impegni. Non ho affrontato con Zlatan la sua volontà e la sua ambizione per il futuro. È molto determinato per cercare di recuperare dall'infortunio e la prossima settimana sarà decisiva per capire se sarà in grado di partecipare alla partita col Verona".