Per una Serie A povera di goal c’è una Champions League che fa il record

vedi letture

Se come abbiamo detto negli scorsi giorni l'ultima giornata di Serie A ha registrato il record negativo di gol segnati da quando esiste il campionato a 20 squadre, solo 11, nell'ultima giornata di Champions League, la terza, è stato superato il record di gol segnati con 71 gol in 18 partite. Non erano mai stati segnati così tanti gol in una competizione UEFA, anche se c'è da evidenziare il cambio di format del torneo che porta a giocare 2 partite in più rispetto a quando c'erano i classici giorni da 4 squadre.

Finora, con la nuova formula, la prima giornata dell'edizione '25-'26 aveva fatto segnare 67 gol in 18 partite, come la quinta dell'anno precedente, poco meglio dei 64 dell'ottava dell'edizione '23-'24. La più prolifica tra le giornate dell'edizione a 32 squadre e 16 partite per turno era stata la prima della Champions 2000-2001 (con un Milan-Besiktas 4-1, un Amburgo-Juve 4-4 e un Shakhtar-Lazio 0-3). Record superato soprattutto grazie alle goleade di Liverpool (5), PSV (6), Barcellona (6),Psg (7) e Chelsea (5).

Se in italia quindi dovremmo osare di più in attacco e non impostare le partite prettamente sulla fase difensiva, con lo scopo di aumentare lo spettacolo, forse in Europa c'è il probema, se così vogliamo chiamarlo, inverso, che però rende ogni notte europea affascinante da vedere.