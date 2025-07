Perché Leao centravanti? Cosa gli ha chiesto ieri Allegri nella rifinitura

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport spiegando alcuni retroscena sulla scelta di Leao centravanti: "In avanti Leao centravanti con Pulisic a sinistra che spesso arretrava per completare il 5-4-1. In fase di possesso, invece, il modulo si è trasformato in un 4-4-2 con Tomori largo a destra, Saelemaekers avanzato su quella corsia (Pulisic a sinistra) più Loftus in appoggio a Rafa, sempre in versione di inedito "9". Allegri ha incitato spesso al pressing il portoghese che, a dire la verità, si è battuto con impegno".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Tutto pronto al National Stadium di Singapore dove tra pochi minuti, alle ore 13.30 italiane, il Milan affronterà l'Arsenal nella prima delle tre amichevoli della tournée tra Asia e Pacifico. La partita sarà visibile in diretta su DAZN e potrà essere seguita con il consueto live di MilanNews.it. Queste le formazioni ufficiali della partita, nei rossoneri Maignan, Jimenez e Fofana indisponibili mentre ai Gunners mancano Gabriel Jesus e Madueke:

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Rice, Nwaneri; Saka, Havertz, Martinelli. A disp.: Kepa, Setford, Rojas, Gabriel, Lewsi-Skelly, Kiwior, Odegaard, Merino, Lokonga, Zubimendi, Trossard, Nelson, Nichols, Dowman, Salmon, Copley, Kabia, Harriman-Annous. All. Arteta

MILAN (3-5-2): P.Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Magni, Dutu, Bondo, Comotto, Libeali, Chukwueze, Okafor, Colombo. All. Allegri

Arbitro: Jansen Foo

Assistenti: Andy Tan - Abdul Hannan

IV Uomo: Abirami Naidu