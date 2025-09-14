Perché Pulisic in panchina? Allegri: "Semplice: è una partita che secondo me va giocata così con questi giocatori"

Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN prima di Milan-Bologna di Serie A. Queste le sue parole:

Perché Pulisic in panchina?

“Molto semplice: è una partita che secondo me va giocata così con questi giocatori. In panchina ho Nkunku che ha 25 minuti, Pulisic, che è rientrato dalla nazionale, può diventare u cambio importante. È un giocatore importante nella realizzazione, ha già segnato due gol. Balentien è un ragazzo giovane che ha buone qualità. Abbiamo Ricci, Athekame, Bartesaghi, stasera i cambi ce li ho”.