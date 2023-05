Perché ridi sempre durante le partite? La spiegazione di Rafael Leao

MilanNews.it

Rafael Leao ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube ufficiale, rispondendo alle domande dei tifosi. Fra le più particolari anche quella legata al motivo per cui sorride sempre in campo: "Ognuno ha i propri tic, il proprio modo di dimostrare quando fa qualcosa che gli spiace. Ed il mio, da quando ero più giovane, è stato sempre mostrare i denti ed esprimere quello che mi piace fare. Per questo rido sempre ma è qualcosa che tu non hai idea possa accadere naturalmente".