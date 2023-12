Perchè Theo centrale e non Simic? Pioli: "Far giocare un giovane dall'inizio poteva essere rischioso"

Stefano Pioli, intervistato da Sky, ha parlato così prima di Milan-Frosinone:

Sulle scelte in difesa: "Theo può fare anche quel ruolo. Ci darà anche una costruzione pulita. Dobbiamo stare bene in campo. Far giocare un giovane dall'inizio poteva essere rischioso".