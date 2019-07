Perinetti: "Piatek un terminale, la cessione era un'opportunità. Si ripeterà se la squadra girerà"

Giorgio Perinetti, ex dg del Genoa, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha parlato di Milan e della cessione di Piatek: "Ha un momento di ripartenza. Recentemente ha cambiato tanto come società, dirigenti e allenatori. Due anni fa sono stati fatti investimenti poderosi che non sono serviti a creare una squadra. Il Milan sta ricostruendo con attenzione... Giampaolo è un allenatore serio. I rossoneri ripartono... Piatek? È un terminale offensivo, se la squadra ha problemi nello sviluppo di gioco fa più fatica. Va a chiudere il potenziale della squadra, non lo determina. La cessione al momento giusto? L’ho sempre detto e ripetuto: la cessione era un’opportunità per creare una plusvalenza e per assecondare la volontà del giocatore. Per quanto riguarda il prossimo anno, Piatek potrà ripetersi se avrà delle opportunità, se la squadra girerà. Poi Giampaolo gli attaccanti sa come farli rendere al meglio".