Perrelli: "Felici per l'adesione di Sky a pacchetti Serie B"

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Annunciamo con soddisfazione l'adesione da parte di Sky ai nuovi pacchetti messi in vendita dalla Lega Serie B". E' quanto afferma l'Executive Vice President Sport di Sky Marzio Perrelli, parlando dell'adesione all'offerta della Lega Nazionale Professionisti B per i pacchetti "Highlights", composto dai gol e dalle immagini salienti di tutte le gare disputate in ogni turno di campionato, e "Bar-Hotel", per la trasmissione in diretta in tali pubblici esercizi di alcune gare della giornata.

"Siamo felici di tornare a offrire la nostra forza editoriale a questo importante campionato - aggiunge Perrelli - con una copertura che arricchisce la già ampia offerta di calcio su Sky, rinforzando la stretta connessione di Sky con le platee e le tifoserie di tutta Italia". L'accordo è valido dalla 31a giornata di campionato (la prossima dopo la sosta delle nazionali) e fino al termine della stagione, inclusi eventuali playoff e playout. (ANSA).