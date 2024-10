Perugia-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: titolari Liberali, Zeroli e Bartesaghi. Assente Camarda

Fra poco meno di un'ora andrà in scena Perugia-Milan Futuro, sfida valida per l'undicesima giornata del Girone B di Serie C, che vede la formazione di Daniele Bonera occupare l'ultimo posto in classifica alla pari con il Legnano. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

PERUGIA (4-3-1-2): Gemello, Mezzoni, Angella, Giraudo; Giunti, Bartolomei, Torrasi; Di Maggio; Seghetti, Montevago. A disp. Yimga, Albertoni, Leo, Bacchin, Matos, Palsson, Ricci, Lisi, Marconi, Agosti, Sylla, Squarzoni, Plaia, Plizzi, Souaré. All. Alessandro Formisano.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Zukic, Coubis, Bartesaghi; Zeroli, Malaspina; Alesi, Liberali, Fall; Longo. A disp.: Nava, Mastrantonio, Hodzic, Dutu, D'Alessio, Sandri, Scotti, Omoregbe, Bonomi, Vos. All.: Daniele Bonera.

ARBITRO: Bei di Pordenone.

ASSISTENTI: Mambelli di Cesena e Cantatore di Molfetta.

IV UFFICIALE: Grieco di Ascoli Piceno.