Krzysztof Piatek, tornato in gol contro il Frosinone, proverà a chiudere in bellezza la stagione a Ferrara, aiutando il Milan in una gara da vincere ad ogni costo. Il centravanti polacco ha già segnato contro la SPAL quando vestiva ancora la maglia del Genoa: il classe '95 andò in gol su rigore nella sfida disputata a Marassi lo scorso dicembre.