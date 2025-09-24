Piccari: “Milan- Napoli si deciderà a centrocampo”
Nella sua rubrica settimanale, il direttore di Tmw Radio Marco Piccari ha parlato del super sfida di domenica sera che andrà in scena a San Siro tra Milan e Napoli. Questa la sua analisi in vista della partita che, anche se a inizio campionato, darà più di qualche risposta ai due allenatori.
"Nella prossima giornata ci sarà lo scontro diretto: una sfida totale. La coppia Rabiot-Modric vale quella De Bruyne-McTominay. Una sfida che ha tutti gli ingredienti del calcio vero. La qualità assoluta arriva dai piedi di Modric e De Bruyne, portatori anche di un'esperienza maturata nei grandi club europei, capace di far crescere ulteriormente Milan e Napoli anche sul piano mentale. La forza e l’intelligenza tattica, invece, sono rappresentate da McTominay e Rabiot: due "cavalloni" capaci di inserirsi e scombinare i piani degli avversari. Due coppie che elevano il livello del centrocampo, facendo la differenza. E questa differenza, gli altri competitor non ce l’hanno. All’orizzonte si profila sempre più la vera sfida: Napoli-Milan e Allegri-Conte. Mettetevi comodi, il bello è appena iniziato".
