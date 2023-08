Pier Silvio Berlusconi: "Il Milan e il Monza erano una questione di cuore e di amore per mio padre"

vedi letture

Pier Silvio Berlusconi, al termine di Monza-Milan, ha dichiarato dal palco della premiazione: "Buonasera a tutti. Grazie da parte mia e della mia famiglia. Posso dirvi che per mio padre il calcio è sempre stato una grande passione. Stasera sarebbe stato felice. Il Milan e il Monza erano una questione di cuore e di amore per mio padre. Lui è felice, il suo cuore è qui insieme a tutti noi. Grazie per questa bellissima emozione.

Lo sport, secondo mio padre, ero lo specchio della vita. L'impegno, la lealtà, il sacrificio e il rispetto erano valori fondamentali per mio padre. Soprattutto rispetto per le regole, per gli avversari, per tutti. Grazie a tutti davvero. Forza Milan! Forza Monza! E forza Presindete e papà. Per sempre!".