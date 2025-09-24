Pierluigi Collina visita il VAR center della Lega Serie A

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Era tanto tempo che mi ero ripromesso di venire a vedere il Var Center a Lissone", così il presidente della Commissione arbitrale della Fifa Pierluigi Collina ai microfoni di Radio TV Serie A al termine della visita al Var Center nell'Iliad international broadcast center della Lega Calcio Serie A a Lissone. "Ovviamente - spiega l'ex fischietto - l'avevo visto sui filmati e nei racconti di Gianluca Rocchi ma fisicamente non c'ero mai stato. Devo fare i complimenti alla Lega Calcio Serie A perché è veramente bello anche a livello di grafica". "Mi fa sorridere quando penso che le persone all'inizio si sorprendevano che i Video Match Official venissero vestiti in tuta anziché in giacca e cravatta aggiunge - Poi ci si accorge che escono da qua sudati perché la tensione, non prettamente fisica ma psicologica, di stare concentrati per 90 minuti è importante e pesante.

Vivi la partita in maniera diversa, con la stessa concentrazione che in campo, ma senza la possibilità di scaricare correndo la tensione che accumuli: è' un impegno gravoso e importante che i Video Match Official svolgono nel modo migliore". "La responsabilità di rappresentare l`Italia nel mondo? E' un onore poterlo fare, l'ho fatto prima come arbitro e ora gestendo gli arbitri nelle competizioni Fifa, è ovviamente un piacere, ma soprattutto un grande onore". "La voglia di tornare ad arbitrare? Tantissimo, lo sogno, poi peccato che mi sveglio la mattina", conclude l'ex arbitro con una risata. (ANSA).