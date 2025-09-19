Pintus: "L'impatto di Modric al Milan? Non sono sorpreso. Chi lo conosce sa quanto è serio e quanto lavora per arrivare pronto a ogni sfida"

Antonio Pintus, attuale “Performance manager” del Real Madrid che ha lavorato per diversi anni con Luka Modric, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così l'impatto del croato al Milan: "Non sono sorpreso perché chi conosce Luka sa quanto è serio e quanto lavora per arrivare pronto a ogni sfida. Ha dimostrato ovunque di sapersi adattare e di essere determinante. Quindi anche in Italia non poteva che avere un impatto importante.

Se il suo vero segreto è la testa? Sono d’accordo. La differenza tra un grande campione e un fuoriclasse sta spesso nella mentalità. Modric ha una voglia di lavorare, una predisposizione alla fatica e una fame di vittorie che non si esauriscono mai. Questi, più ancora della parte fisica, sono il motore della sua longevità".

