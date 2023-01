Pioli a DAZN: "Soddisfatto della prestazione, ma dovevamo fare più gol. Volevamo ripartire con una vittoria"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria contro la Salernitana, Stefano Pioli ha dichiarato ai microfoni di DAZN:

Sulla ripresa del campionato: "Sono soddisfatto della prestazione. Chiaro che dovevamo fare più gol e così avremmo sofferto meno, ma era importante ripartire bene. Ho avuto le risposte che volevo e chi mi aspettavo perchè conosco bene i miei ragazzi".

Sui movimenti dei suoi giocatori: "In possesso Tonali e Diaz giocavamo tra le linee. Non sapevamo cosa avrebbero fatto loro, ma la squadra è stata brava a leggere gli spazi. Siamo stati bravi a fare questo e a creare tanto. Abbiamo sofferto nel finale, ma siamo stati bravi a portare a casa i tre punti. Volevamo ripartire con una vittoria, era il nostro obiettivo. Ora possiamo prepararci al meglio per la Roma".