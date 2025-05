MN - Amelia: "Non può essere mai sufficiente una stagione così, ma da questa bisogna prendere spunto per migliorarsi"

Marco Amelia, ex portiere del Milan e Campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, è intervenuto così in esclusiva per MilanNews.it a margine del 12esimo Memorial dedicato a Claudio Lippi.

Cosa ne pensi della stagione del Milan?

“Da Milanista non può essere mai sufficiente una stagione così, ma da questo bisogna prendere spunto per migliorarsi. Il Milan ha una rosa forte, e in diverse partite l’ha dimostrato. Va trovata una quadra, che credo debba partire dall’alto però.. so che chi è nei dirigenti sta cercando di migliorare le cose, ma non è facile. Ci vuole un po’ di tempo, probabilmente ci voleva una stagione così. Il Milan ha una squadra forte, è forte lo ha dimostrato soprattutto nei derby contro la più forte d’Italia, che purtroppo è l’Inter”.