Milan-Tare: per Sky ci sarà un incontro nei prossimi giorni per provare a chiudere

I prossimi giorni sono importanti, forse decisivi, sulla questione del nuovo direttore sportivo che il Milan sta cercando da diversi mesi: nelle ultime ore sono in netto rialzo le quotazioni di Igli Tare e, secondo quanto riferisce Sky, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, dovrebbe esserci un nuovo incontro tra il club di via Aldo Rossi e l'ex ds della Lazio per provare a chiudere la trattativa. Viste le difficoltà per arrivare a Tony D'Amico, che è sotto contratto con l'Atalanta, il Diavolo sembra aver deciso di rompere gli indugi e puntare tutto su Tare.

Nei giorni scorsi, intervistato da La Stampa in merito all'ipotesi di un suo futuro in rossonero, Tare aveva dichiarato: "Il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore. Ho sempre cercato di rappresentare il mio Paese, e al tempo stesso di essere esempio per tanti italiani, sono mezzo italiano, lavoro qui da metà della mia vita, ho passaporto italiano e lo porto con orgoglio. Vi sono molto grato".