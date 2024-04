Pioli al Milan in scadenza? Pasquino: "Facile bersaglio nello sfogatoio dei tifosi"

Il futuro di Stefano Pioli è uno degli argomenti principali di questa stagione rossonera. Si è passati da una panchina a rischio a fine dicembre alla certezza che i rossoneri avrebbero salutato a fine stagione il tecnico. Oggi invece la sensazione è che Pioli possa rimanere almeno per il prossimo anno, l'ultimo utile del suo contratto con i rossoneri. Tutte le decisioni, però, sono rimandate a fine stagione e forse anche alla luce degli avvenimenti che ci saranno stati negli ultimi due mesi. Intanto Stefano Pasquino, giornalista di Tuttosport, prende le difese di Pioli questa mattina nel suo pezzo di commento.

Le parole di Pasquino su Pioli e un possibile scenario per la prossima stagione, in caso di permanenza con la scadenza di contratto: "Pioli sarebbe facile bersaglio nello sfogatoio dei tifosi qualora qualcosa dovesse andare storto, oltreché vittima sacrificale facilmente scaricabile dalla società sempre in caso di difficoltà. Il prossimo sarà un campionato comunque complicato per il Milan: i tifosi dovranno sorbirsi un’estate di festeggiamenti della Milano nerazzurra per la seconda stella e questo moltiplicherà la voglia di una pronta rivalsa. Mica facile visto che mai negli ultimi due anni il Milan è stato realmente in lotta per vincere lo scudetto".