Pioli: "Anche senza Ibrahimovic vogliamo mettere in campo le nostre qualità"

Come spiegato da Stefano Pioli, Zlatan Ibrahimovic non ci sarà sicuramente contro Torino e Cagliari. Il Milan tenterà di recuperarlo per l’ultima di campionato contro l’Atalanta. Allora, come cambieranno i rossoneri in queste due sfide? A questa domanda, Pioli ha risposto così: “L'obiettivo rimane mettere in campo le nostre qualità e sfruttarle. Ante Rebic ha altre caratteristiche rispetto a Ibra per esempio. Domenica siamo stati bravi ad attaccare la profondità, abbiamo giocatore bene tra le linee. Gli avversari non possono chiudere tutti gli spazi, noi dobbiamo essere pronti e attenti a sfruttare gli spazi. Una squadra matura fa le scelte giuste nei momenti giusti e domenica lo abbiamo fatto”.