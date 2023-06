Pioli: "De Ketelaere andrà con l'U21, scelta giusta. Tutte le valutazioni le faremo nei prossimi giorni"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Charles (De Ketelaere, ndr) è venuto nel mio ufficio questa settimana per comunicarmi che andrà a fare l'Europeo U21 con il Belgio. Credo sia la scelta giusta per lui". Parole di mister Pioli in conferenza stampa, che parla così del futuro del giovane belga dopo la deludente stagione che sta per concludersi: "Tutte le valutazioni che faremo per la squadra dell'anno prossimo le faremo credo nei prossimi giorni, rientrerà anche la situazione di Charles".