Pioli:  "Escludo la componente mentale, la prestazione è stata quella giusta"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Bologna. Queste le sue parole sull'approccio "Escludo la componente mentale, la prestazione è stata quella giusta. E' mancata qualità nei 20 metri finali e sono giuste le accuse. In questo periodo stiamo costruendo tanto ma finalizzando poco. Non eravamo troppo sotto pressione. La prestazione rimane ma bisogna essere più lucidi. Non ho niente da dire alla squadra se non di essere più efficaci in area"