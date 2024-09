Pioli ha firmato con l'Al Nassr: il club arabo lo annuncia sulle note di "Pioli is on fire"

Stefano Pioli torna ad allenare. Dopo aver interrotto il rapporto lavorativo col Milan al termine della scorsa stagione ed essere stato vicino all'Al-Ittihad in estate, oggi il tecnico parmense è stato annunciato ufficialmente dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il club arabo lo ha presentato sui social con un bel video, sulle note di "Pioli is on fire".