Pioli: "In Champions due sconfitte che non rispecchiano le prestazioni"

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - "Arriviamo da due sconfitte che non rispecchiano la prestazione della squadra. Credo quindi che le due partite contro il Porto saranno decisive": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida Champions contro la squadra portoghese. I rossoneri sono fermi a zero punti in classifica e per continuare a sperare nel cammino Champions serve una vittoria, anche perché i portoghesi hanno finora conquistato un solo punto. "Dobbiamo rimanere lucidi e concentrati per tutta la partita. Nelle prime due partite abbiamo pagato i piccoli dettagli. Abbiamo perso le prime due partite per alcune disattenzioni in fase difensiva", spiega l'allenatore. (ANSA).